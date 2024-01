إيما ستون أفضل ممثلة في فيلم كوميدي بـ«جولدن جلوب».. وجائزتان لـ«Barbie»

حصلت النجمة إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، عن دورها في فيلم «Poor Things» لتنتزع الجائزة من مارجوت روبي التي كان يعتبرها البعض قريبة من الفوز بالجائزة عن دورها في في فيلم «Barbie».

وخسر فيلم «Barbie» عدد امن الجوائز بالرغم من حصوله على أكبر عدد ترشيحات لجوائز، وحقق الفوز الأول في فئة أفضل أغنية أصلية عن أغنية «What Was I Made For» لـ بيلي إيليش وفينياس أوكونيل، حيث تواجد الفيلم في نفس الفئة بـ 3 ترشيحات أغان من إجمالي 6 ترشيحات، وهي: «I'm Just Ken» لـ مارك رونسون وأندرو وايت، و«Dance the Night» لـ مارك رونسون، أندرو وايت، دوا ليبا، وكارولين أيلين.

مارجوت روبي: نهدي جائزة فيلم «Barbie» لكل من ذهب إلى السينما

بينما حصد الفيلم جائزة الإنجاز السينمائي في شباك التذاكر بعد ما حقق إيرادات تجاوزت الـ 1.4 مليار دولار حول العالم، شكرت مارجوت روبي أثناء استلامها جائزة الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر مع مخرجة الفيلم جريتا جيرويج، وقالت في كلمتها: «نود أن نهدي هذه الجائزة لكل من ارتدى ملابسه وذهب إلى أعظم مكان في العالم: السينما».