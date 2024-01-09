تفاصيل إنشاء منطقة صناعية جديدة على 18 فدانا في تمي الأمديد بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تكليف عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، بالمرور على المقر المقترح لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة على 18 فدانا في مدينة تمي الأمديد بالدقهلية.

إنشاء منطقة صناعية على مساحة 18 فدانا

وأشار المحافظ إلى ان المتابعة تأتي في إطار تطوير المناطق الصناعية، وتنفيذ مناطق صناعية جديدة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.

وأوضح «مختار»، أن المرور على مقر المنطقة الجديدة المزمع إنشائها استهدف متابعة أعمال التنقيب والحفائر التي تشرف عليها وزارة الآثار، لإخراج المساحة من الحظر الأثري، تمهيدا لاستغلالها فى إنشاء المنطقة الصناعية التي تخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة.

3 مناطق صناعية في الدقهلية

وأكد المحافظ، أن الدقهلية بها 3 مناطق صناعية واستثمارية، موضحا أن المنطقة الصناعية الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة.

وأشار «مختار» إلى أن مؤسسات الدولة المصرية حريصة على تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية، تمشيا مع عام الصناعة، مع حرص محافظة الدقهلية علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.