«الجزار» يتابع موقف تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين في السويس الجديدة (صور)

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل»، بمدينة السويس الجديدة، يرافقه الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.

وحدات سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة

وتجوّل الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه بموقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» حيث يجرى تنفيذ 86 عمارة بمحور منخفضي الدخل، كما تفقد نماذج للوحدات السكنية التي تم تشطيبها، موجهًا بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع، وأعمال الزراعات، والاستغلال الأمثل لفرق المناسيب بالموقع بما يعطي مظهراً جمالياً لموقع المشروع.

إسراع معدلات التنفيذ

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة إسراع معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وضغط معدلات العمل بالموقع، وزيادة أعداد العمالة والمعدات للانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة، وكذا الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين، المستفيدين من المشروع.