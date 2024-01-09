تنفيذ 95% من أعمال إنشاء سوق الجملة للخضراوات ببرج العرب.. «الافتتاح قريبا»

تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح سوق الجملة الجديد للخضراوات والفاكهة بمدينة برج العرب، كما سيتم افتتاح سوق التجزئة الملحق بسوق الجملة، وذلك لنقل سوق الجملة من منطقة الحضرة.

وتبلغ مساحة السوق الفعلية بمدينة برج العرب الجديدة 13 فدانا «المقامة عليها المحلات»، بالإضافة لمساحة 24 فدانا كمرحلة عاجلة «شاملة الخدمات»، إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فدانا كمرحلة ثانية للتوسعة، وسيتم الاستفادة من محور المحمودية كأحد الطرق للوصول إلى السوق الجديد.

مواصفات السوق الجديدة

وأوضح اللواء خالد جمعة، رئيس لجنة استلام والإشراف على السوق، لـ«الوطن»، أن تنفيذ أعمال المشروع بلغت نسبتها 95%، وتتضمن إنشاء 10 هناجر لسوق الجملة بإجمالي 200 محل تجاري، تبلغ مساحة المحل الواحد 100 متر مربع، إلى جانب رصيف أمام المحلات 65 مترا لكل محل، كما تم إنشاء 13 هنجرا لسوق التجزئة بإجمالي 208 محال تجارية، تبلغ مساحة المحل الواحد 26 مترا مربعا، بإجمالي 5408 أمتار، إلى جانب منطقة عرض 10 أمتار للمحل، بالإضافة إلى هنجر كمنفذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، وهنجرين ثلاجات بسعة 2000 طن، مزودة براكات تحميل، و2 مصدر طاقة، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة.

توفر جميع الخدمات في السوق

وأضاف جمعة، أن أعمال مشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة برج العرب، تتضن عددا من المباني الإدارية والخدمية، كما تتضمن نقطة شرطة، ومبنى إدارة المشروع وبنك ونقطة حماية مدنية ومقر بريد وجراج انتظار للسيارات ومسجد كبير ومطعم وكافتيريا، بالإضافة إلى 2 محول بقدرة 0.5 ميجاوات، وشبكة إطفاء حريق، موضحا أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة.

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