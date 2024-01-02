معلومات عن سوق الجملة الجديد في برج العرب بالإسكندرية.. يضم 900 محل

ينتظر أهالي الإسكندرية، البدء في تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف محافظ المدينة، بنقل سوقي الجملة للخضر والفاكهة «الوكالة» و«العامرية» إلى مدينة برج العرب الجديدة، تمهيداً لتطويرهما للقضاء على العشوائيات، حيث تم إنشاء سوق برج العرب بشكل حضاري مطور يتناسب مع التطوير الذي تشهدة البلاد.

سوق الجملة بالإسكندرية في برج العرب يضم 900 محل

وقال محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» إن سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب، يضم 900 محل ومناطق لوجستية وخدمية ويعد من أكبر الأسواق الحضارية الجديدة، وهو بديل جيد ومتميز لأسواق الحضرة والعامرية ولن يسبب أزمات مرورية كما كان يحدث فى منطقة الحضرة وطريق المحمودية نظراً لدخول وخروج السيارات المحملة بالبضائع سواء من طريق محور المحمودية أو من طريق ترام الحضرة.

معلومات عن سوق الجملة ببرج العرب

وأضاف القلش، أن سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب تم اختيار مكانة بعناية حيث يسهل الوصول الية سواء للسيارات المحملة بالبضائع أو مرتادي السوق، فهو يقع على طريق برج العرب الإسكندرية حيث تتوفر المواصلات إليه من محطة مصر، ومن الموقف الجديد بالقباري إلى مدينة برج العرب وكذلك تتوفر المواصلات من مدينة العامرية إلى برج العرب والعكس، ومن المنتظر نقل السوق خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم الانتهاء بنسبة كبيرة من تجهيز السوق.