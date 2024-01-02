سوق الجملة الجديد بالإسكندرية.. مساحتة 600 فدان ويضم 3 ثلاجات تسع 2000 طن

يعد سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية بديلا حضاريا متميزا لأسواق الجملة الحالية بمنطقة الحضرة «الوكالة» والذي يقع وسط المدينة على محور المحمودية وسوق العامرية للجملة للخضر والفاكهة، والسوق الجديد مقام على مساحة إجمالية نحو 600 فدان ويقام على مساحة 24 فدانًا كمرحلة أولى، من إجمالي 600 فدان إلى جانب منطقة لوجستية على مساحة 74 فدانا ‏كمرحلة ثانية.

سوق حضاري

ويقول اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية لـ«الوطن»، إن سوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب الجديدة بغرب الإسكندرية أقيم طبقا لدراسة عالمية لإنشاء وإدارة سوق الجملة في منطقة «برج العرب» ليكون بمثابة مشروع رائد ومتميز لتطوير الأسواق على مستوى الجمهورية، على أن يلي ذلك إقامة 14 سوق جملة مماثل في محافظات مختلفة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

مشتملات السوق

وأشار الشريف، إلى أن سوق الجملة الجديد يعد بديل عن السوق القديمة الواقعة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة والتي تسعى المحافظة لاستغلال موقعها في إطار المخطط العمراني والتنموي للمدينة، وكذلك سوق الجملة بمدينة العامرية والمشروع يشمل «هنجر» يضم 900 محل كمنافذ بيع، وآخر للتعبئة والتغليف، و3 ثلاجات بسعة 2000 طن، إلى جانب بوابات مزودة بميزان بسكول على كل بوابة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ 10 مبانٍ خدمية منها «نقطة شرطة، مبنى إدارة، بنك، نقطة حماية مدنية، مكتب للبريد، مسجد، مطعم».