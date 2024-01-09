4 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا.. بدون اشتراك أو تشفير | عاجل

يرغب كثير من المواطنين في معرفة القنوات التي تتيح اهم مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية في البيت، دون الخروج إلى المقاهي، خاصة مع برودة الجو ليلا.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة كأس الأمم الأفريقية على ملاعب كوت ديفوار في 13 يناير الجاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره غينيا بيساو، في افتتاح البطولة.

طرق لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا

وتستعرض «الوطن»، عدة طرق لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا في البيت، دون الاضطرار إلى الخروج إلى المقاهي و«بدون اشتراك أو تشفير»، وهي كالتالي:

- القناة الجزائرية الأولى

تبث القناة الجزائرية الأولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، مجانًا على القمر الصناعي نايل سات، من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وبجانب القنوات المفتوحة المجانية على النايل سات، هناك قائمة قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا، على الأقمار الأخرى غير النايل سات، وهي كالتالي:

- قنوات 5Sport hd

على القمر Amos 4W، وسينقل البطولة كاملة على قنوات 5Sport hd و5Plus HD و 5Live HD و 5Stars HD و 5Gold.

جدول مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا

وفي الجولة الأولى من مباريات كأس أمم أفريقيا يواجه منتخب مصر نظيره الموزمبيقي في 14 يناير الجاري، وفي الجولة الثانية، تواجه مصر غانا في 18 يناير، وفي الجولة الثالثة الرأس الأخضر، في 22 يناير.