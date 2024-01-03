3 قنوات مفتوحة تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا.. مشاهدة مجانية

أيام قليلة وتفتح ملاعب كوت ديفوار أبوابها، لاستقبال البطولة الأعرق في القارة السمراء، كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق بعد 10 أيام، بافتتاح دور المجموعات بمباراة قوية تجمع كوت ديفوار وغينيا بيساو، على أن تذاع عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري، فهل هناك قنوات مجانية تذيع اللقاء؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا

3 قنوات مفتوحة قررت إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 13 من شهر يناير الجاري، على أن تبدأ مباريات منتخب مصر في اليوم الثاني من انطلاق البطولة القارية، بمواجهة قوية أمام موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وتعرض منتخب مصر لضربة موجعة قبل كأس أمم أفريقيا، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي، التي أبعدته عن معسكر منتخب مصر، قبل انطلاق البطولة القارية بأيام قليلة، ليتم استدعاء مهند لاشين بديلًا له.

قناة فوكس سبورت

وتقدم قناة «فوكس سبورت» تغطية شاملة لكأس أمم أفريقيا 2024، ليس فقط على مستوى المباريات، لكنها أيضًا بدأت في إذاعة الاستوديو التحليلي الخاص بالقوائم التي أعلنت من قبل بعض المنتخبات المشاركة في البطولة.

تردد القناة: 12284

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11623

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 «sportdigital»

القمر أسترا سات 19

ترددها: 11185 dvb-s2

معدل الترميز: 22000

الاستقطاب: عمودي

القناة الجزائرية الأولى

تبث القناة الجزائرية الأولى مباريات كأس أمم أفريقيا 2024، مجانًا على القمر الصناعي نايل سات، من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد مباريات مصر في كأس أمم أفريقيا

الجولة الأولى:

مصر × موزمبيق

الموعد: 14 يناير

الجولة الثانية:

مصر × غانا

الموعد: 18 يناير

الجولة الثالثة:

مصر × الرأس الأخضر

الموعد: 22 يناير