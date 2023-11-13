باحث: تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد الرغبة في إبادة الشعب الفلسطيني

علق عصمت منصور، باحث متخصص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بقتل كل من يدعم حماس ولو بحلوى، قائلا: «نحن نواجه حكومة خطيرة للغاية»، مشيرًا إلى أن هذا التصريح العدواني ليس الأول من نوعه، إذ سبقه وزير التراث الذي هدد باستخدام قنبلة نووية، فضلا عن وزير المالية الإسرائيلي بمحو بلدة حوارة الفلسطينية من قبل وغيرهما.

الحكومة الإسرائيلية تستفيد من كل أوجه الدعم الأمريكي

وأضاف «منصور»، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن الحكومة الإسرائيلية تستفيد من كل أوجه الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لها وتعتبرها ضوء أخضر لممارسة كل أفكارها الخطيرة، مشيرًا إلى أن العالم يتغاضى عن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الخطيرة ومازال يتعاطف مع إسرائيل ويؤيدها ويحتضنها باعتبارها الضحية.

دولة الاحتلال الإسرائيلي ليست ضحية بل مجرمة

وتابع، أن الانتهاكات التي ترتكب في فلسطين فضلا عن تصريحات المسؤولين الإسرائليين تؤكد على رغبة إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني وتدمير مجتمعه ووجوده، إذ إنها أفعال وأفكار عنصرية، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست ضحية بل مجرمة فهي التي قتلت الآلاف ودمرت المنشآت والمستشفيات وكانت سببا في نزوح المواطنين الفلسطينيين فضلا عن قطع الكهرباء عن المستشفيات إلى جانب حصار قطاع غزة لمنع دخول الطعام والمساعدات الإنسانية.