المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نشكر مصر على إيصال المساعدات إلى غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، إنّ بلاده ترفض تهجير الفلسطينيين قسريا من قطاع غزة، موضحًا: «سمعنا ذلك على نحو واضح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبومازن، إذ يرفض الجميع أي تهجير قسري».

واشنطن ستستمر في التنسيق بين كل الأطراف

أضاف خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «سنستمر في التنسيق بين كل الأطراف من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ونشكر مصر على استقبالها المساعدات من دول العالم وإدخالها إلى قطاع غزة».

المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ليست كافية

وتابع «وربيرج»: «المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة ليست كافية، ويجب فحص العوائق والعراقيل التي تقف أمام زيادة توزيع المساعدات، ونعرف أنه لا توجد عراقيل فيما يتعلق بجانب مصر في العريش، ورأينا بعض التحديات بخصوص عملية التعطيش وسنناقشه مع الجانب الإسرائيلي».