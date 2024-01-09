افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية في القاهرة

أعلنت وزارة التجارة، افتتاح المؤتمر الرابع لتنمية التجارة الباكستانية الأفريقية ومعرض الدولة الموحد، وهو حدث تجاري واستثماري كبير، في القاهرة، اليوم، برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ووزير التجارة والصناعة الاتحادي الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز، ويمثل هذا الحدث أول وأهم مشروع باكستاني من نوعه في مصر.

يشرف على تنظيم الحدث هيئة تنمية التجارة (TDAP) ووزارة التجارة الباكستانية وحضره مسؤولون من مجلس الاستثمار (BOI) ووزارة الخارجية والسفارة الباكستانية في القاهرة، كما شاركت وفود من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاركة أكثر من 200 رجل أعمال باكستاني

بدأ الحدث بمؤتمر رسمي، يتبعه معرض لمدة يومين في 10 و11 يناير 2024. وشارك فيه أكثر من 200 رجل أعمال باكستاني يمثلون أكثر من 20 قطاعًا، بما في ذلك المنسوجات والسلع الهندسية والصناعات التحويلية، ويشارك في المعرض قطاع الأغذية والزراعة والخدمات، كما ينضم إلى الحدث 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الغرف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز العلاقات التجارية مع باكستان.

تعزيز التعاون الاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط

أكد الدكتور جوهر إعجاز، التزام باكستان بتعزيز التعاون الاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قائلاً إن باكستان ملتزمة بشدة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق الرخاء المشترك وتعزيز هويتنا الجماعية.

توسيع نطاق التجارة الثنائية بشكل كبير

وسلط الضوء على العلاقة المهمة مع مصر، مشيرًا إلى أن «علاقاتنا العميقة الجذور مع مصر، والتي تتميز بالروابط الدينية والثقافية المشتركة، تعتبر محورية. ونحن نهدف إلى توسيع نطاق التجارة الثنائية بشكل كبير من 400 مليون دولار أمريكي حاليًا إلى عشرة أضعاف في السنوات العشر المقبلة، ما يؤكد أهمية الحدث في تعزيز نمو التجارة والاستثمار بين باكستان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

مصر حريصة على تعزيز علاقاتنا في مختلف قطاعات التنمية

وصرح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ بأن التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ضروري للنمو المتبادل، ومصر حريصة على تعزيز علاقاتنا في مختلف قطاعات التنمية، ونشكر حكومة باكستان على استضافة هذا الحدث الرائد في القاهرة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا.