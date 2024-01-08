أفضل ليالٍ يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات.. «الإفتاء» توضح

هناك العديد من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات، فقد ميز المولى عز وجل بعض الليالي والأيام دون غيرها بالفضل والبركة، ويأتي ذلك لتشجيع الناس على طاعة الله ورسوله، ونشر الرحمة والتراحم بين الناس.

أول ليلة من رجب

وأوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي، أنه قد نص العلماء على هذه الليالي، وهي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة النصف من شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.

ليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع

وذكر شيخ الإسلام تقي الدين السبكي في «تفسيره»: «أن إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة، وليلة الجمعة تكفر ذنوب الأسبوع، وليلة القدر تكفر ذنوب العمر كله».

واختتمت الإفتاء: وبناءً على ذلك: فالليالي التي نص العلماء على استحباب إحيائها هي: ليلة القدر، وليلة عيد الفطر، وليلة عيد الأضحى، وليالي العشر من ذي الحجة، وليالي العشر الأواخر من رمضان، وليلة نصف شعبان، وليلة عرفة، وليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب.