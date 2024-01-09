شروط وظائف بنك مصر الجديدة.. اعرف طريقة التقديم

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية للعمل في وظيفة مدير تطوير الجودة - إدارة الجودة الشاملة، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي الحاصلين على مؤهلاتٍ مناسبة لهم، وبمرتبات مناسبة لتلك المؤهلات، تساعدهم على بناء حياة عملية تساعدهم على الاستقرار المادي.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الكاملة والخاصة بالوظائف المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، وفق ما أعلنه البنك كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- تطوير وتنفيذ جميع احتياجات ومبادرات الجودة فيما يتعلق بتطوير الأنظمة وإنشاء التقارير واستخراج البيانات.

- إدخال البيانات لتسهيل الوصول إليها ودقة البيانات.

- تطوير جميع أدوات القياسات اللازمة لتغطية اختبارات الجودة في جميع القطاعات.

- إعداد التقارير لتوحيد مدخلات ومخرجات بيانات جميع الأقسام.

- تسهيل بناء حالات العمل وبدء الأنشطة وإدارة الجودة الشاملة.

- متابعة تنفيذ مشاريع تطوير إدارة الجودة الشاملة.

- التفاعل مع تكنولوجيا المعلومات لأي طلبات تغيير تتعلق بإدارة الجودة الشاملة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم ل الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من كلية وجامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على خبرة لا تقل عن 8 سنوات منها 3 سنوات في المستوى الإشرافي.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابةً وتحدثاً.

- أن يكون لديه مهارات كمبيوتر ممتازة.

كيفية التقديم لوظائف بنك مصر

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول للصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.