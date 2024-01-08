راتب 5 آلاف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف للسائقين في المحافظات

أعلنت مديريات العمل بمحافظات «القاهرة والجيزة وسوهاج وقنا وبورسعيد والشرقية والمنوفية»، فرص عمل للسائقين من المحافظات المعلنة وخارجها، أصحاب الرخصة الثالثة والثانية والأولى برواتب تبدأ من 5 آلاف جنيه، لأصحاب الخبرة ودون خبرة، من حاملي المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة والإعدادية، بداية من 20 عامًا وحتى 55 عامًا، بتوفير مميزات متعددة بينها تأمين طبي وصحي، وبدلات انتقال للمغتربين وسكن وزيادات سنوية وبدل وجبة.

خريطة الوظائف الخالية للسائقين بالقاهرة والمحافظات

وتنشر «الوطن» وفقًا لمديريات العمل، تفاصيل الوظائف الخالية للسائقين كالتالي:

- شركة تطلب سائقين مخازن درجة أولى وثانية وثالثة، خبرة عام من سن 35 حتى 45 عامًا، راتب يبدأ من 5 آلاف جنيه مؤهلات عليا ومتوسطة.

- شركة تطلب سائقين خاص سن من 45 حتى 55 عامًا، راتب يبدأ من 5600 جنيه، وتوفر زيادة سنوية بالراتب.

- شركة تطلب سائقين توصيل رخصة أولى وثانية، خبرة من 2 حتى 10 سنوات مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وتوفر زيادة سنوية، والسن من 23 حتى 43 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب سائقين مندوب رخصة ثالثة خبرة من عامين حتى 4 أعوام، سن من 22 حتى 45 عامًا، مؤهلات فوق متوسطة ومتوسطة، ويُحدد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقًا للخبرة.

- شركة تطلب سائقين كلارك، مؤهلات متوسطة وإعدادية سن من 20 حتى 35 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

- شركة تطلب سائقين سيارة مؤهلات عليا ومتوسطة سن من 20 حتى 49 عامًا، ويُحدد الراتب وفقًا للمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم في الوظائف الخالية

ويتم التقديم لفرص العمل للسائقين بالقاهرة والمحافظات، عن طريق تقديم السيرة الذاتية إلى مديرية العمل التابع لها، وطلب العمل موضحا به اسم المدرسة والوظيفة المطلوبة بمواعيد العمل الرسمية.