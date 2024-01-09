الاحتلال يقتل الإسرائيليين بيديه.. لن تصدق ما فعله بالجنود والمستوطنين

منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل، تزايدت عمليات «النيران الصديقة» من جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين صوبوا أسلحتهم تجاه زملائهم ومستوطنين أيضا فقتلوا منهم العشرات.

مروحية إسرائيلية قتلت 346 مستوطنا يوم 7 أكتوبر

واعترفت قوات الاحتلال بقتل المستوطنين في حفل موسيقي يوم 7 أكتوبر 2023، حسبما نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، مؤكدة أن تحقيقات شرطة الاحتلال توصلت إلى أن مروحية إسرائيلية حربية انطلقت من قاعدة «رمات داقيد»، وأصابت عددا من الحاضرين في الحفل وقتلت 364 منهم، وأقر عدد من الطيارين أنهم قد يكونون قصفوا إسرائيليين لأنهم لم يعرفوا أين ولا من يقصفون.

نيران جيش الاحتلال وراء الجثث المحترقة يوم 7 أكتوبر

كما كشفت تحقيقات الشرطة الإسرائيلية ان الجثث المحترقة التي عثروا عليها يوم 7 أكتوبر 2023، لم تقتلها الفصائل الفلسطينية نظرًا لعدم امتلاكها لأسلحة تحرق الجثث، مرجحة أن يكونوا قتلوا بنيران صديقة.

جنود الاحتلال قتلوا 3 محتجزين في غزة بنيران صديقة

كما قتل جنود الاحتلال، 3 من المحتجزين الإسرائيليين عن طريق الخطأ رغم رفعهم علما أبيض مكتوبا عليه بالعبرية، لكن جنود الاحتلال أطلقوا عليهم الرصاص من مسافة 38 مترا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

دبابة إسرائيلية قصفت منزلًا لمستوطنين وقتلتهم

وكشفت صحيفة «هآرتس» عن أن دبابة إسرائيلية قصفت منزلًا لمستوطنين بزعم وجود عناصر من الفصائل الفلسطينية داخله، واحتجازهم لإسرائيليين، بينما قرر الاحتلال قتلهم حتى لا يقعوا في قبضة الفصائل كمحتجزين.

عبوة ناسفة إسرائيلية تنفجر في مهندسي الاحتلال

وأعلن جيش الاحتلال مقتل 6 جنود من كتيبة مهندسين عسكريين، اليوم، بسبب انفجار عبوة كانت مخصصة لنسف الأنفاق بالخطأ، وانفجرت في المهندسين العسكريين، وتسببت في مقتل 6.

ووقع الانفجار، الذي يحقق فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من المكان الذي كان فيه الضباط يقودون الصحفيين في جولة بمخيم البريج في قطاع غزة.

وأفاد مراسل «تايمز أوف إسرائيل» أنه سمع ورأى انفجارا كبيرا يحدث في الهواء، والتقط اللحظة في صورة، قبل أن يتبين أن الانفجار وقع بسبب انفجار بالخطأ لعبوة إسرائيلية.