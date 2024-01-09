سعر قنطار القطن في كفر الشيخ اليوم.. 12 ألفا و740 جنيها لـ«جيزة 94»

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، سجل ارتفاعا جيدا يصب في صالح المزارعين، وذلك من خلال عدد من المزادات العلنية التي عقدت في كفر الشيخ، وتنوعت أسعارها بحسب الأصناف المباعة.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ كالتالي:

- سعر قنطار القطن صنف جيزة 94 بـ12 ألفا و740 جنيها.

- سعر قنطار القطن صنف جيزة 96 بـ14 ألفا و50 جنيها.

85 ألف فدان قطن

وأشار أن المساحة المنزرعة من محصول القطن خلال العام الماضي بلغت نحو 85 ألف فدان من القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول من أصناف جيزة 94 و96.