أسامة الأزهري يشارك في افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، في افتتاح أول فرع لسلسلة مطاعم تابعة لمؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية في المعادي والمشهرة رسميا في وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال الأزهري خلال كلمته، إن هذا المشروع فيه دعم دون حدود، وهذا الحدث يسعد به كل إنسان على كل أرض مصر، مشيرًا إلى أنها فكرة وإرادة مصرية لتقديم كل وجوه الإكرام والخير للمصريين مسلمين ومسيحيين، مؤكدًا أنها رسالة بر وحب وتقدير نابعة من أعماق الروح المصرية التي نتشرف بحملها وتمثيلها.

مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية

وأكمل الأزهري: «يوم أن تشرفنا بعرض الفكرة على بابا الفاتيكان بصحبة أخي المونسينيور يوأنس لحظي رئيس مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية غرست هذه البذرة وصارت اليوم شجرة، وأتشرف أن أكون جزءًا من هذا العمل وسأظل خادما له إلى أن ألقى الله عز وجل».

دعم الأشقاء في غزة

وأشار إلى أن المؤسسة توجه أيضًا جزءًا من جهودها الكبيرة لدعم الأشقاء في غزة، مضيفًا أنها رسالة سامية ودور تاريخي وملحمي لمصر لتقديم الدعم للأشقاء في فلسطين.

ويقدم المطعم وجبات طعام متكاملة غذائيا للأسر الأكثر احتياجًا ولغير القادرين وعائلاتهم داخل المطعم بالمجان، مع حشد تبرعات القادرين لدعم أشقائهم غير القادرين.