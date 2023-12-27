أسامة الأزهري: أزمة الثقة من أكثر التحديات التي تواجهنا كمصريين

قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن أزمة الثقة هي أكثر التحديات التي تواجهنا كمصريين، وأزمة الثقة في النفس وفي بعضنا البعض، موضحًا أنه لا يُنصح بخوض أي مواجهة مع المصريين، والبديل هو تفكيك الإنسان المصري من الداخل وفقد ثقته في ذاته وتاريخه ومؤسسات البلد.

حتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته

وأوضح «الأزهري»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنه ألَّف كتابا يغوص في الشخصية المصرية وجمع كل ما يمكن الوصول إليه في هذا المجال، مؤكدًا أنهم يريدون دائمًا للإنسان المصري أن يصل إلى مرحلة يشعر بالعجز والإحباط، منوهًا بأننا نحتاج العمل على ترميم وإعادة ثقة الإنسان المصري في ذاته.

حوار ثقافي بين الجميع بدون تربص

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أننا نريد أن يكون هناك حوار ثقافي بين الجميع بدون تربص أو تصعيد ونحتاج بناء عقد اجتماعي بين كل شرائح المجتمع قائم على الثقة وحماية كل شخص للآخر، مفيدا بأنه تنقل ما بين 22 دولة والغرض هو تعزيز الوجود المصري الأزهري في العالم، وتنقل ما بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، مؤكدا أن العالم ينتظر كثيرا من مصر.