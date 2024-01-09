محافظ الإسماعيلية: «راعينا عدم العشوائية في مخطط المدينة الجديد»

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المخطط الاستراتيجي لمدينة الإسماعيلية الذي تم اعتماده اليوم الثلاثاء، يراعي منع ظهور العشوائيات في البناء داخل المدينة وأحيائها المختلفة.

وأضاف بشارة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري العمل على استعادة وجه الإسماعيلية الحضاري خلال الفترة الحالية، بأن تكون الوحدات البنائية مطابقة للمواصفات التي يتم إقرارها من الإدارات الهندسية المختلفة التابعة للوحدات المحلية والأحياء.

وأكد بشارة، أن تلك الخطوة تأتي لضمان دقة كافة الاستعمالات بمدينة الإسماعيلية، والتي تم إقرارها من المخطط الاستراتيجي المعتمد مسبقًا للمدينة.

اعتماد مخطط الإسماعيلية

واعتمد محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة الإسماعيلية من إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية، الإدارات الهندسية بالأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ورؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وأكد بشارة، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة لا تزال مستمرة إلى جانب تنفيذ إزالة أي أعمال بناء بدون ترخيص خلال شهر يناير الجاري بالتزامن مع الحملة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.