«السياحة» تشارك بمعرض سوق السفر السعودي بالرياض 25 فبراير المقبل

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار أعلنت أنها بصدد المشاركة في المعرض السياحي الدولي «سوق السفر السعودي STM»، والذي يقام بمدينة الرياض السعودية في الفترة من 25 -27 فبراير المقبل، والذي يعد أحد أهم المعارض السياحية في المملكة العربية السعودية.

قيمة المشاركة بالجناح المصري بالمعرض

وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية خلال المنشور الدوري الذي تم تعميمه على كل فنادق مصر، وأن قيمة مشاركة الفندق الواحد بالجناح المصري بمعرض سوق السفر السعودي تبلغ 2750 يورو «فقط ألفان وسبعمائة وخمسون يورو لا غير»، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو إحدى وسائل الدفع الغير نقدية.

آخر موعد لإعلان الفنادق المشاركة في المعرض

وأشار عاقل، إلى أنه في حال وجود رغبة لدى أي من الفنادق المصرية في المشاركة بمعرض سوق السفر السعودي فعليها سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه الاثنين المقبل الموافق 15 يناير 2024، وذلك حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد المشاركين.