9 قنوات مفتوحة لمشاهدة كأس أمم أفريقيا مجانا على عدد من الأقمار الصناعية

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بمشاركة 24 منتخبا، منها المنتخب المصري الذي يواجه نظيره الموزمبيقي في 14 يناير الجاري في أولى مباريات الفريقين، لذا يبحث كثيرون عن القنوات المفتوحة لمشاهدة مباريات هذه البطولة مجانا على جميع الأقمار الصناعية.

قنوات مفتوحة لمشاهدة كأس أمم أفريقيا

وتقدم «الوطن»، قنوات مفتوحة لمشاهدة كأس أمم أفريقيا مجانا على جميع الأقمار الصناعية، وهي كالتالي:

- قناة التونسية الأولى

التردد 10796

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

التصحيح الخطأ 4\3.

- قناة الجزائرية الرياضية

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

القمر الصناعي: نايل سات.

- قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو : 11157.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

- قناة RTS – السنغال

التردد Eutelsat 9°E – 12034 V

- ORTM 1 / 2 بمالي

التردد Eutelsat 9°E – 12034 V

- CRTV بالكاميرون

تردد Eutelsat 8°W – 3832 L

- RTVGE – غينيا الأستوائية

التردد Astra 5°E – 12380 H

- Sportdigital Fussball الألمانية

التردد Astra 19°E – 11186 V

- قناة ziggo sport HD

على القمر Astra 23E

- قنوات Max sport

وستبث بطولة كأس أمم أفريقيا على قمر Hellasat 39E.

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية بمباراة بين منتخبي كوت ديفوار، صاحب الأرض، ونظيره غينيا بيساو، يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.