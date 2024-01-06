قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتنزانيا استعدادا لأمم أفريقيا

ساعات قليلة وتبدأ ساعة الحسم، بظهور منتخب مصر للمرة الأولى، ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا، إذ تعد مباراة مصر وتنزانيا، البروفة الأولى للفراعنة، من أجل الاستعداد جيدًا للبطولة القارية، في محاولة لاستعادة اللقب الغائب منذ سنوات.. فما طرق مشاهدة المباراة المرتقبة؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتنزانيا في الاستعدادات لكأس أمم أفريقيا

يفتح ستاد القاهرة أبوابه لاستقبال مباراة هامة في مشوار استعدادات منتخب مصر لمواجهات كأس أمم أفريقيا، التي تعد البطولة المفضلة لدى الفراعنة، باعتبارها الأكثر تتويجًا بها على مدار تاريخها، بواقع 7 ألقاب، في اللقاء الذي ينطلق في السادسة مساء من مساء غد الأحد.

المباراة ستكون ودية، وستذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الفضائية، وذلك استعدادًا للبطولة التي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، على أن تكون المباراة الأولى في البطولة بين كوت ديفوار صاحب الأرض وغينيا بيساو، بينما ينطلق مشوار مصر بمواجهة موزمبيق، في اليوم الثاني من افتتاح كأس أمم أفريقيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات.

مباريات البطولة بالكامل تذاع بشكل حصري عبر شاشة قنوات «بي إني سبورتس»، لكن هناك بعض القنوات المفتوحة التي أشارت إلى إذاعة ونقل مباريات البطولة طوال أيامها بشكل مجاني، والتي يشارك بها 24 منتخبًا، مقسمين على 6 مجموعات كل مجموعة تحمل 4 منتخبات.

منتخب مصر أعلن قائمته في وقت سابق، لكن رغم ذلك حدث بعض التغييرات على مستوى بعض المراكز، بسبب الإصابات التي ضربت أحمد نبيل كوكا على مستوى خط الوسط لينضم مهند لاشين بديلًا له، إلى جانب أسامة جلال الذي تعرض للإصابة وانضم ياسر إبراهيم لاعب الأهلي عوضًا عنه في قائمة المنتخب.