كيف واجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوط «بلينكن» لعودة الفلسطنيين إلى شمال غزة؟

رفضت إسرائيل طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالسماح لسكان قطاع غزة بالعودة إلى مناطق الشمال، في انتظار التوصل إلى اتفاق جديد بشأن عودة المحتجزين في قطاع غزة.

السماح لوفد أممي بزيارة شمال قطاع غزة

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، عن أن مجلس الوزراء استجاب لطلب «بلينكن» بالسماح لوفد أممي بزيارة شمال قطاع غزة للاطلاع عن قرب على حالة البنية التحتية ورسم خرائط الاحتياجات في المنطقة.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة الحرب، مشيرة أن هناك خلافات ظهرت بين توجهات الطرفين بشأن مستقبل غزة، وزادت حدة التوتر في المستقبل القريب، فبينما يضغط «بلينكن» على إسرائيل للسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، تخشى إسرائيل من أن تضر مثل هذه الخطوة بأهداف عدوانها.

وعارضت إسرائيل مطلب وزير الخارجية الأمريكي، إعادة السكان إلى شمال القطاع، حتى التوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين، موضحة أن الوضع في شمال قطاع غزة لا يسمح بعودة السكان.