إعدام 200 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة للتموين، بالتعاون مع الطب البيطري وأجهزة الشرطة، من ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، ضمن الحملات المكبرة.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه وجه باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة؛ للتأكد من توافر السلع والالتزام بالأسعار الرسمية.

وأكد «بشارة»، خلال اجتماع مع مسؤولي مديرية التموين والتجارة الداخلية، ضرورة جودة وسلامة الأغذية المعروضة للبيع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين ومحتكري السلع، مشيرا إلى تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، لمتابعة السلع.

«بشارة»: تتسلم تقارير يومية من اللجان في كافة المراكز

وبحسب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، تضم اللجنة عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق.

وقال اللواء شريف بشارة لن اللجان التي تم تشكيلها تتابع الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية، علي أن تعرض التقارير بشكل يومي من كافة المراكز.

وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر للمخابز البلدية لعدم وجود لوحة بيانات التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدم وجود شهادات صحية و4 محاضر لعدم وجود بون صرف الخبز.