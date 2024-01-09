أحمد موسى: عدد ضيوف مصر يوازي سكان 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الاتحاد الأوروبي كان يشتري السلع من أوكرانيا بأعلى من سعرها كنوع من الدعم، ويقدمون التكنولوجيا الحديثة لكييف من أجل دعمها.

لا يعيب أوروبا تقديم مساعدات لأوكرانيا

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر يوازي سكان 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتابع: «لا يعيب أوروبا تقديم مساعدات لأوكرانيا، موضحا أن مصر لا تسيئ لأحد وتتحمل أسوأ الظروف وكل دولة تعمل لصالح شعبها وهذا لا يعيب الدولة أو المسئول الذي يراعي مصالح بلده».