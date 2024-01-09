تبلغ مدته 4 ليالٍ.. تعرف على سعر أرخص عمرة خلال شهر رجب 1445 هجريا

قبل أيام معدودة من بدء شهر رجب أحد الأشهر التي يقبل المصريون على السفر لأداء العمرة خلالها، يبحث آلاف المواطنين عن أرخص برنامج عمرة للسفر من خلاله لأداء العمرة خلال هذا الشهر المبارك، وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن أرخص برنامج عمرة خلال شهر رجب سيتراوح ما بين 15 إلى 17 ألفا و500 جنيه، وذلك للبرنامج الذي تبلغ مدته 4 ليالٍ، موضحا أن الفوارق بسعر هذا البرنامج تعود للأيام التي يتم السفر خلالها للسعودية، حيث تشهد أسعار التذاكر تغيرا وفقا ليوم السفر.

عمرة الترانزيت

وأضاف لـ«الوطن» أن هذا البرنامج أو ما يسمى «عمرة الترانزيت» يستطيع المواطن الراغب في السفر للعمرة بأقل سعر، وبعدد أيام قليل التوجه لإحدى شركات السياحة التي تنظم هذا البرنامج أو لإحدى شركتي الطيران المختصتين بتنفيذ هذا البرنامج، وهما شركة طيران فلاي ناس وشركة الخطوط الجوية السعودية والحصول منهما على تذكرة سفر لأي دولة على أن تكون المملكة العربية السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة.

وتابع: «يتم منح المسافر خلال هذه الرحلة تأشيرة مرور للمملكة العربية السعودية خلال وجوده بها كترانزيت لمدة 96 ساعة، يسمح له خلالها بأداء مناسك العمرة».

تفاصيل برنامج العمرة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن تفاصيل برنامج «عمرة الترانزيت» تشمل إقامة المسافر خلال تواجده بالمملكة العربية السعودية 3 ليالٍ بمكة المكرمة بأحد فنادق الـ3 نجوم، مع قضاء ليلة بالمدينة المنورة أيضا بأحد فنادق الـ3 نجوم.