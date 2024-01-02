«غرفة السياحة»: إقبال جيد على رحلات العمرة في إجازة منتصف العام الدراسي

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك إقبالا جيد حاليا على حجز رحلات العمرة في إجازة منتصف العام الدراسي، لافتا إلى أن أسعار رحلات العمرة خلال تلك الفترة تبدأ من 30 ألف جنيه بزيادة نحو 2000 جنيه عن أسعار برامج العمرة حاليا، موضحا أن غالبية المتقدمين لحجز برامج العمرة خلال إجازة منتصف العام الدراسي يختارون البرامج الاقتصادية.

400 ألف مصري سافروا عبر بوابة العمرة منذ سبتمبر الماضي

أضاف لـ«الوطن» أن موسم العمرة لهذا العام يسير بشكل منتظم، موضحا أن أعداد المصريين الذين سافروا إلى السعودية عبر البوابة المصرية، سواء بتأشيرات عمرة أو زيارة شخصية أو سياحية إلى السعودية منذ سبتمبر الماضي، وحتى الآن، اقترب من 400 ألف، موضحا أن الأعداد جيدة مقارنة بالعام الماضي.

طلب كبير على رحلات عمرة رمضان

أشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن غالبية شركات السياحة بدأت حاليا في إعلان أسعار برامج عمرة شهر رمضان المبارك، موضحا أن هناك طلبا كبيرا من المواطنين للسفر للعمرة خلال الشهر الفضيل.