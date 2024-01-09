صقيع غير مسبوق يستمر أسبوع.. انخفاض الحرارة في جنوب الصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس، موضحة أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على أغلب الأنحاء، إضافة إلى نشاط حركة الرياح التي تعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ما يؤدي إلى صقيع غير مسبوق.

صقيع غير مسبوق يستمر حتى الأسبوع المقبل

وأوضحت «الأرصاد» أنّ هذا الصقيع، وتلك الأجواء الباردة تستمر حتى الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنّ محافظات جنوب الصعيد، ستكون على موعد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى للوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.