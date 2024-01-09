حالة الطقس في الأيام المقبلة.. سقوط أمطار ونشاط للرياح وصقيع

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس في الأيام المقبلة، إذ يضرب منخفض جوي المحافظات، مما يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد كبير من الأقاليم، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة لتتسبب في برودة شديدة، ونشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، واضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات، والظواهر الجوية المتوقعة، وأماكن سقوط الأمطار، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع.

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر نشاطا لحركة الرياح على كل الأنحاء، وانخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات، وسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على أقصى جنوب سلاسلا جبال البحر الأحمر، ومناطق من السواحل الشرقية.

كما تشهد حالة الطقس غدا في مصر، سقوط أمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، والتي من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20 تقريبًا على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أيضًا حدوث اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة بين 50 وحتى 70 كم/س، وترتفع الأمواج من 2:5 وحتى 3:5 مترًا.

درجة الحرارة لمدة أسبوع

ومن المقرر أن تأتي درجة الحرارة لمدة أسبوع في جميع المحافظات والأقاليم كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس في الأيام المقبلة، من المقرر أن يكون كالآتي:

الخميس 11 يناير 2024.. أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40:60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما يشهد يوم الخميس نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، فضلا عن اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:60% كم/س وارتفاع الموج 2:3 مترا

الجمعة 12 يناير 2024.. شبورة مائية كثيفة صباحًا على أغلب الطرق، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

السبت 13 يناير 2024.. أمطار متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 60% تقريبًا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، و والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد على أوقات متفرقة.

الأحد 14 يناير 2024.. سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 40 وحتى 70% على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.