حالة الطقس في الأيام المقبلة.. أمطار متفاوتة الشدة ورياح على أغلب الأنحاء

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة اضطرابًا في الأحوال الجوية بصورة كبيرة، إذ تضرب أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40 لـ 60% أغلب الأنحاء، وتنخفض درجات الحرارة، ويزداد نشاط الرياح، وبرودة الجو، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس غدا في مصر

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر، كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق في الفترة من 4 فجرًا وحتى 9 صباحًا، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرسى مطروح، ويكون الطقس مائلا للدفء على معظم الأنحاء نهارًا، شديد البرودة على كافة الأنحاء ليلًا.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتنخفض درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر، إذ من المقرر أن تكون كالآتي:

الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس يوم الأربعاء والخميس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابات كبيرة في الأحوال الجوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة تصل لـ 4 درجات والتي من المتوقع أن تكون كالآتي..

الأربعاء 10 يناير 2024: سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وتشهد أغلب الأنحاء نشاطا في حركة الرياح على فترات متقطعة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تتراوح سرعة الرياح من 50 لـ 60 كم، وارتفاع الموج من 2 ل 3 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار

ويشهد طقس الخميس الموافق 11 يناير 2024، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 لـ 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة، وتضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح 50 لـ 60 كم، وترتفع الأمواج من 2 لـ 3 مترًا تقريبًا.

أحوال الطقس الأيام القادمة

بينما يشهد طقس الجمعة 12 يناير 2024 سقوط أمطار خفيفة على المناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

أما السبت 13 يناير والأحد 14 يناير 2024، فيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد مع نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.