9 آلاف سائح في معبد الكرنك بالأقصر اليوم

زار معبد الكرنك شمال الأقصر، اليوم الخميس، آلاف السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، إذ اكتظ المعبد بالزائرين تزامنًا مع قرب احتفالات رأس السنة، وفقًا لمصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار.

9 آلاف سائح في معبد الكرنك

وأوضح المصدر أن المعبد شهد زيارة حوالي 9 آلاف سائح من جنسيات مختلفة أبرزها، سلوفاكيا، فرنسا، الهند، باكستان، بريطانيا، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية، بالإضافة لسياح عرب قادمين من مدينة الغردقة عبر رحلات اليوم الواحد.

وأوضح أن المعبد يشهد يوميًا آلاف الزيارات منذ بدء الموسم الشتوي، مشددًا على أنه مع قرب احتفالات الكريسماس ورأس السنة، ازداد تدفق السياح بشكل أكبر.

ارتفاع الإقبال السياحي

وأضاف: «قدمت وزارة السياحة والآثار، حزمة تسهيلات وتخفيضات للسائحين، ساهمت في ارتفاع الإقبال السياحي للأقصر، وكذلك الفعاليات السياحية والأثرية والاكتشافات الأثرية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير في دعم القطاع السياحي».

تزيين الشوارع

في سياق آخر، استعدت المحافظة لاستقبال أعياد الميلاد والكريسماس، بتزيين الشوارع والميادين وكورنيش النيل، بالإضاءة الديكورية المبهجة، وأشجار الكريسماس، والنجوم وبابا نويل، كما تزينت الفنادق والبواخر السياحية بزينة عيد الميلاد، وسط إقبال سياحي كبير.