«طوارئ القناة» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. صقيع يضرب المحافظات

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء من انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على أغلب أنحاء المدن، بالتزامن مع منخفض جوي يضرب بعض المحافظات الساحلية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة من نشاط كبير للرياح في محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء، ما يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

شبكات الطوارئ: الطقس البارد مستمر لمدة أسبوع

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارى في مدن القناة وسيناء، إن الأجواء الباردة مستمرة حتى الأسبوع المقبل، كما قد يتكون الصقيع على بعض المزروعات.

وناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، خاصة إذا اضطرو للخروج في الساعات الأولي من الصباح او خلال ساعات الليل لعدم تعرضهم لنزلات البرد.

طوارئ في مدن القناة وسيناء

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إنه تم رفع حالة الطوارئ الي الدرجة القصوي، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية للشبكة لمتابعة حالة الطقس علي مدار 24 ساعة متواصلة.

كما ناشدت الشبكة المواطنين ضرورة الحيطة والحذر حال السفر علي الطرق السريعة والصحراوية وتقليل سرعات السيارات، لعدم التعرض لحوادث مرورية وضرورة اتباع تعليمات رجال المرور حال نكون الشبورة.