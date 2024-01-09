طقس مستقر على معظم أنحاء الجمهورية صباحا.. ورياح مثيرة للرمال في السواحل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يشهد اليوم الثلاثاء، استمرار استقرار درجات الحرارة العظمى على جميع أنحاء الجمهورية، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمالًا وجنوبًا، والسواحل الشمالية وصولًا إلى مدن ومحافظات شمال الصعيد، ويصبح مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد أنَّ هناك نشاطًا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية للبلاد ومحافظة مطروح، مع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية الرابطة بين المحافظات والسريعة والطرق القريبة من الأسطح المائية، وأيضًا المؤدية من وإلى مدن القناة ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فقد سجلت كالتالي:-

القاهرة 21 12

6 أكتوبر 22 11

بنهـا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 13

طنطا 21 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 10

العريش 22 10

رفح 21 9

رأس سدر 23 10

نخل 25 3

كاترين 18 2

الطور 25 13

طابا 23 12

شرم الشيخ 29 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 19 3

رأس غارب 24 15

الغردقة 28 15

سفاجا 28 15

مرسى علم 27 15

شلاتين 28 20

حلايب 27 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 27 19

الفيوم 22 11

بني سويف 23 8

المنيا 22 7

أسيوط 23 8

سوهاج 25 9

قنا 28 11

الأقصر 27 10

أسوان 29 15

الوادى الجديد 24 6

أبوسمبل 26 13