رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

كتب:

انتصار الغيطانى
02:08 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
سقوط أمطار

سقوط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال  الأيام المقبلة، موضحة أنه سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، إذ تتراوح العظمى ما بين 18 لـ19 على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد، والصغرى بين 11 لـ07 درجات على جمع المحافظات.

نشاط للرياح

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، إذ تصل سرعاتها لنحو 20 كيلومترا في الساعة، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد.

أمطار بنسبة 60%

وتابعت: «نشهد خلال الأيام المقبلة، سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على جميع أنحاء البلاد، بنسب تتراوح بين 40لـ 60 %».

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية سقوط الأمطار غدا على كلا من محافظات «مطروح- الإسكندرية- الشرقية - البحيرة - كفر الشيخ والإسماعيلية- بورسعيد-  السويس- دمياط - القليوبية- الغربية- المنوفية -  الدقهلية- القاهرة الكبري- شمال وجنوب سيناء- جبال البحر الأحمر».

 

 

اقرأ المزيد:

حالة الطقس في مرسى مطروح.. برودة شديدة وتوقعات بسقوط أمطار

حالة الطقس في المحافظات غدا.. صقيع ورياح مثيرة للرمال في عدة مناطق

حالة الطقس اليوم في المحافظات.. «الأرصاد» تحذر من صقيع ورياح مثيرة للرمال

حالة الطقس في الأيام المقبلة.. أمطار متفاوتة الشدة ورياح على أغلب الأنحاء
بقلم انتصار الغيطانى