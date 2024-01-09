«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحة أنه سيشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، إذ تتراوح العظمى ما بين 18 لـ19 على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد، والصغرى بين 11 لـ07 درجات على جمع المحافظات.

نشاط للرياح

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على جميع أنحاء الجمهورية، إذ تصل سرعاتها لنحو 20 كيلومترا في الساعة، عدا محافظات شمال وجنوب الصعيد.

أمطار بنسبة 60%

وتابعت: «نشهد خلال الأيام المقبلة، سقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على جميع أنحاء البلاد، بنسب تتراوح بين 40لـ 60 %».

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأشارت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية سقوط الأمطار غدا على كلا من محافظات «مطروح- الإسكندرية- الشرقية - البحيرة - كفر الشيخ والإسماعيلية- بورسعيد- السويس- دمياط - القليوبية- الغربية- المنوفية - الدقهلية- القاهرة الكبري- شمال وجنوب سيناء- جبال البحر الأحمر».