أبرزها «رمسيس وذهب الفراعنة».. 3 معارض أثرية مصرية في اليابان والصين وإسبانيا

وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار خلال إجتماعه اليوم، على إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بمدينة طوكيو في اليابان خلال الفترة المقبلة، وإقامة معرض عن الحضارة المصرية القديمة تحت عنوان «قمة الهرم: حضارة مصر القديمة» بمدينة شنغهاي في الصين، وثالث تحت عنوان «روعة مصر في الأندلس: كنوز طيبة» بمدينة مالاجا بإسبانيا، على تُعلن مواعيد المعارض لاحقا.

مشاريع أثرية جاهزة للافتتاح

من جهته، أكد الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، خلال اجتماع ترأسه أحمد عيسى وزير السياحة، أنه جرى خلال الشهر الماضي، الانتهاء من عدد من المشروعات الأثرية وإعلان جاهزيتها للافتتاح ومنها مشروع ترميم قباب الصحابة بالبهنسا، وقصر السلاملك بالإسكندرية، ودير الشهداء بجبل أخميم بسوهاج، والمسجد المحلي برشيد، فضلا عن عدد من المشروعات الترميم والتطوير التي أوشكت على الانتهاء التي من بينها مشروعات كل من دير المحرق بأسيوط، وخانقاه بيبرس الجاشنكير وقبة قرا سنقر بمنطقة الجمالية بالقاهرة التاريخية، والمرحلة الثانية من مشروع ترميم مسجد الطنبغا المرداني.

افتتاح متحف إيمحتب بسقارة

أشار إلى أنه جرى أيضا خلال شهر ديسمبر 2023، افتتاح متحف إيمحتب بسقارة، إضافة إلى استمرار معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» والمقام حالياً بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، في محطته الرابعة، محققا نجاحا كبيرا على مدار الشهرين الماضيين.