زراعة 960 فدان بطيخ ضمن عروة التبكير في كفر الشيخ.. إنتاجية عالية

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى زراعة نحو 960 فدانا حتى اليوم من محصول البطيخ، وذلك في حقول الشريط الساحلي الأخضر بمراكز كفر الشيخ ضمن عروة التبكير الأولى.

مستهدف زراعة 10 آلاف فدان بطيخ

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المساحة المستهدف زراعتها من محصول البطيخ في كفر الشيخ، سوف تبلغ 10 آلاف فدان، مشيراً أن حقول المحافظة بالتربة الرملية الواقعة علي السواحل الشمالية بالإقليم تجود بها زراعة البطيخ بشكلا ممتاز، حيث يتم زراعة المحصول في مركز، بلطيم، ومطوبس ، والبرلس، كونها تربة رملية تتميز بزراعة الخضروات وغيرها من المحاصيل الزراعية.

الإنتاجية والإرشاد الزراعي

وأشار إلى أن إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة في محافظة كفر الشيخ، تقدم كافة أوجه الدعم الفني للمزارعين في حقول المحافظة، وذلك ضمن عروة التبكير الأولى لزراعة البطيخ، وذلك من وقت الزراعة حتى حصاد المحصول في مايو المقبل؛ إذ يحقق الفدان الواحد من البطيخ من 35 حتى 50 طنا، وهي إنتاجية فائقة للغاية تعود على المزارعين بالخير الوفير.