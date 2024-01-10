«إسكان البرلمان»: مصر تستطيع تصدير عقارات بـ3 مليارات دولار

كشف النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري، تفاصيل عزم الحكومة تدشين شركة لتصدير العقار بالعملة الأجنبية.

مصر لم تأخذ حقها حتى الآن من تصدير العقار

وقال «شكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن مصر لم تأخذ حقها حتى الآن من تصدير العقار على المستوى الإقليمي أو العالمي، فإجمالي ما يتم تصديره من العقارات لا يزيد عن 500 مليون دولار، وهذ الرقم بالنسبة لتصدير العقار عالميًا لا يزيد عن 0.25% الذي يتراوح من 200 لـ300 مليار دولار سنويًا.

تصدير العقار بنسبة تتراوح ما بين 2 لـ3 مليار دولار

وأضاف أن مصر قادرة على تصدير العقار بنسبة تتراوح ما بين 2 لـ3 مليارات دولار في منحنى تصاعدي، مع العمل على التصدي للسلبيات التي تؤثر على تصدير العقار، مشددًا على ضرورة تسويق تصدير العقار المصري على المستوى عال جدًا، لكي تكون مصر في الصدارة عند البحث عن عقار.

وتابع ان هناك 9 ملايين شخص يقيمون في مصر على سبيل الضيافة، وجزء كبير من هؤلاء الضيوف يريد الحصول على إقامة شرعية ، لكي يمارسوا حياتهم بشكل جيد ، مشيرًا إلى أن 3% إذا قاموا بشراء العقار المصري، فهذا الأمر سيعود على الدولة المصرية بعائد كبير. وشدد على ضرورة إجراء المزيد من تيسير تسجيل العقاري، لان تصدير العقار يقوم على العقود المسجلة ، وليس على العقود العرفية مثلما هو موجود في مصر.