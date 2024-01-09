تفاصيل تطوير شارع «الأمين» في بورسعيد.. مساحات خضراء وساحات لانتظار السيارات

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين، والذي يعد من أقدم شوارع بورسعيد، بدءاً من تقاطعه مع شارع عادل الشربيني حتى شارع العبور، وذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة.

أقدم شوارع بورسعيد

وأوضح «الغضبان»، أن أعمال تطوير شارع الأمين تشمل رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل، وإضاءة بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، فضلا عن تدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

خطة زمنية محددة

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق، تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لكافة أحياء المحافظة.