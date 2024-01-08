«القومي للترجمة» ينظم مسابقة احتفاء بالأديب قاسم مسعد في بورسعيد

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، تنظيم مسابقة لترجمة نص بعنوان «بط البحيرة» للأديب قاسم مسعد عليوة، وذلك ضمن خطة الاحتفاء بمبدعي مصر وكتّابها، وطرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

شروط التقديم في المسابقة

1- يقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز القومى للترجمة.

2- تكون الترجمة من اللغة العربية إلى أي من اللغات الأخرى.

3- يرسل المتسابق ترجمته عبر كلٍ من العناوين الإلكترونية:‏ awards@nct.gov.eg و manager.office@nct.gov.eg بالصيغتين ملف word وpdf، بالاضافة إلى سيرة ذاتية مختصرة تتضمن بيانات التواصل، وصورة الرقم القومي.

وأشار المركز إلى أنه سيصل للمتسابق رسالة بتأكيد استلام النص من إدارة التدريب والجوائز تفيد تسلم مشاركته، وآخر موعد لتلقي مشاركات المتسابقين هو 20 يناير، ولا يشترط سن المتقدم للمسابقة.

ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين، بالإضافة إلى شهادات تكريم، ويمكن الاطلاع على رابط البريد الإلكتروني التالي لمعرفة التفاضيل: training_nct@yahoo.com