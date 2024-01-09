تدريب العاملين في مستشفى البرلس بكفر الشيخ على الإخلاء وإطفاء الحرائق

نظمت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن كفر الشيخ دورة تدريبية متقدمة للعاملين بمستشفى برج البرلس المركزي بمحافظة كفر الشيخ، في مجال مكافحة الحرائق والإخلاء حال حدوث أي طوارئ بالمستشفى، تحت إشراف فريق السلامة والصحة المهنية بمستشفى برج البرلس المركزي.

شرح أنواع طفايات الحريق ومكوناتها وكيفية استعمالها

وقام قائد مركز تدريب الحماية المدنية في كفر الشيخ المقدم محمود مقلد، بإلقاء محاضرة تناول خلالها شرح أنواع طفايات الحريق، ومكوناتها، وكيفية استعمالها، بالإضافة إلى شرح عملي لخطة إخلاء الفريق الطبي والمرضي بالمستشفى إذا لزم الأمر.

يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى بين وزارة الداخلية ومختلف قطاعات الدولة وحرصاً من الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتدريبي للكوادر في شتى قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.