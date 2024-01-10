قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا في محافظة المنيا

شهدت محافظة المنيا، انطلاق قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي برنامج تكافل وكرامة في سياق المشروطية الصحية، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الطعام المصري، بإجمالي 27482 كرتونة.

متابعة التسليم بالوحدات الاجتماعية

وضمت القافلة 14شاحنة محملة بكراتين وسلات مواد غذائية تم توزيعها على الإدارات الاجتماعية بمراكز محافظة المنيا، لتوزيعها على مستفيدي برنامج تكافل للدعم النقدي المشروط بالقرى والمراكز، وخاصة للأسر الأكثر ترددًا على الوحدات والمراكز الصحية، في سياق المشروطية الصحية، طبقًا للأعداد التابعة لكل إدارة ووحدة الكشوف المرفقة.

ويتابع المسئولين عملية التسليم بالوحدات الاجتماعية للتأكد من مطابقة البيانات لكل مستفيد بين الكشف، وبطاقة الرقم القومي على أن تقوم لجان متابعة من مديرية التضامن الاجتماعي بمتابعة توزيع تلك السلات الغذائية والتأكد من تسليمها لمستحقيها وفقًا للكشوف المرسلة من وزارة التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بالأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.

جهود مؤسسة بنك الطعام المصري

وأوضح ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن قافلة سلات الغذاء تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا من مستحقي تكافل وكرامة في إطار المشروطية، منوها أن السلات الغذائية التي تم توزيعها تحتوي على مواد غذائية متنوعة، مشيدا بجهود مؤسسة بنك الطعام المصري، والتعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، في تنفيذ قافلة سلات الغذاء للأسر الأكثر احتياجًا.

وأعربت بعض السيدات المعيلات اللاتي استفادن من القافلة، عن سعادتهن بتلقيهن هذه المساعدات، مؤكدين أنها ستساهم في تخفيف أعباء المعيشة عن كاهلهن.