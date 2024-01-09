مدير «تعليم المنيا» يوجه بإنشاء قاعدة بيانات لحصر العجز بالمدارس

أعلن محمد سليمان عبد الله، مدير الإدارة التعليمية في المنيا، عن إجراء حصر بالعجز والزيادة في المدارس، وإنشاء قاعدة بيانات في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة تحديث قاعدة البيانات لكل العاملين بديوان الإدارة وأقسامها المختلفة، وتقديم تقرير عن احتياجات كل قسم فيما يخص سير العمل، حرصا على تحسين مستوى التعليم في المحافظة، وتوفير الخدمات التعليمية اللازمة لجميع الطلاب.

آلية العمل الجديدة بالإدارة التعليمية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير عام إدارة المنيا التعليمية، مع رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات النوعية، لاستعرض آلية العمل الجديدة داخل ديوان الإدارة وأقسامها، التي تهدف في الأساس إلى حسن معاملة جمهور المترددين على ديوان الإدارة، خاصة المعلمين والعاملين بالإدارة التعليمية بالمنيا.

وتهدف هذه القاعدة إلى توفير إحصائية دقيقة عن عدد المعلمين والطلاب في كل مدرسة، وتحديد المدارس التي بها عجز في المعلمين أو الطلاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لسد هذا العجز.

تحسين نقاط الضعف بخطة واضحة

وشدد «سليمان» على أهمية متابعة الملفات كافة، والوقوف على نقاط القوة والضعف، مع وضع مقترحات تحسين لنقاط الضعف، من خلال خطة واضحة.

ونبه مدير الإدارة التعليمية، خلال الاجتماع، إلى ضرورة أن تكون التوقيعات بالأقسام المختلفة ثلاثية ومؤرخة، طبقا للقرارات المنظمة، مشددا على الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار الحرص على متابعة سير العمل بالإدارة التعليمية في المنيا، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.