طرق الاستعلام عن سبب توقف «فيزا» برنامج «تكافل وكرامة» 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، عن طرق الاستعلام عن سبب توقف «فيزا» برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، الذي يوفر فرص تدريب مهنية، وفرص عمل. وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» طرق الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن سبب توقف فيزا تكافل وكرامة 2023

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــــــا.

- النقر على خيار برنامج تكافل وكرامة.

- تسجيل الدخول إلى النظام من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

- أو إنشاء حساب في حالة إذا لم يكون هناك حساب مسبق.

- كتابة جميع البيانات المطلوبة «الاسم أو الرقم القومي» للمستخدم الذي يستعلم عن سبب توقف الفيزا.

- تحديد مكتب الشؤون الاجتماعية.

- الضغط على استعلام.

إجراءات الاشتراك ببرنامج تكافل وكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب او الأم.