ليلى زاهر وهشام جمال.. قصة حب بدأت بالكثير من «أخويا وصديقي»

كما عهدنا في الوسط الفني دائمًا ما تبدأ العلاقات العاطفية وقصص الزواج بـ«زي أخويا»، ويظل الثنائي ينفي أخبار الارتباط التي يحسها الجمهور نتيجة التقارب الشديد بين النجمين، حتى يتم تأكيدها، وهذا ما انطبق في أحدث علاقة في الوسط الفني حاليًا، والتي أعلنت منذ قليل بين المنتج هشام جمال والفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر.

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال ثنائي، بدأت علاقتهما بمسلسل في بيتنا روبوت الجزأين الأول والثاني، عام 2021، وبعدها تعاونا في أعمال أخرى من بينها فيديو كليب طرحته ليلى لأغنية «كلمة أخيرة»، ولاحظ عدد من مُعجبي الإثنين على مواقع التواصل الاجتماعي التقارب الشديد بين ليلى وهشام، حيث جاءت الكثير من التعليقات خلال هذه الفترة أن هناك قصة حب بينهما أو أنهما مقربان بدرجة أن الكثير توقع أن تكون هناك علاقة رسمية قريبًا.

لكن من جانبها حرصت ليلى أحمد زاهر في كل التدوينات التي تنشرها، عن علاقتها بهشام جمال تقول عنه أنه بمثابة «أخ» لها، حيث قالت ذلك في التدوينة التي نشرتها وهي تشكره عن التعاون الذي تم بينهما في أغنية «كلمة أخيرة»، حيث قالت له: «شكرًا يا هشام على كل لحظة اديتها للكليب ده من جوه قلبك، والحمدلله الرسالة الفنية اللي انت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمد لله شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا، وربنا يكرمك يارب في كل أعمالك الجاية ويارب دايماً ناجح».

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وأيضًا حينما قررت أن تفاجئه في عيد ميلاده واحتفلت به، بدأت تدوينتها بكلمة «أخي» حيث قالت: «عيد ميلاد سعيد يا أخي وصديقي المقرب، شريك العمل والشخص الأكثر اهتماما على الإطلاق، أتمنى أن تظل متألقا في كل ما تفعل، لأنك لا تفشل في إلهامنا بعملك الشاق وأفكارك المبدعة، ما شاء الله».