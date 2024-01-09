الدراما تتحول لواقع.. «في بيتنا روبوت» بداية الحكاية بين ليلى زاهر وهشام جمال

عام 2021 كان شاهدا على انطلاق المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»، وهو من نوعية الكوميديا العصرية العائلية الموجهة لرواد مواقع السوشيال ميديا، لتتحول الدراما إلى واقع بعد نحو 3 أعوام، وذلك بإعلان خطبة الفنان الشاب هشام جمال على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، حيث جسدا دور زوجين في المسلسل.

المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت»

المسلسل الكوميدي كان يحكي عن قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما «زومبا» و«لذيذ»، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية، ليحقق ردود فعل واسعة على مواقع التواصل وبخاصة موقع «يوتيوب».

«في بيتنا روبوت» نجح في تحقيق مشاهدات كبيرة منذ عرضه، ليؤكد صناعه حينها أن اختيار اسم «لذيذ» جاء بالتشاور بين عمرو وهبة وهشام جمال، فيما قالت ليلى أحمد زاهر، إن تصوير المسلسل كان صعبا، حيث يضحكون طوال الوقت، ما أفسد تصوير كثير من المشاهد واضطروا لإعادتها، موضحة أن شيماء سيف كانت مصدرا للضحك والبهجة طول الوقت في البلاتوه.

قراءة فاتحة هشام جمال وليلى أحمد زاهر

مسلسل «في بيتنا روبوت» كان بداية الحكاية بين ليلى أحمد زاهر وهشام جمال، إذ عاشا قصة حب انتهت بإعلان خطبتهما منذ قليل، لتتحول الدراما إلى واقع: «دراما كوميدية عائلية، وجمع أسرة واقعيا»، إذ نشر هشام جمال، صورا من الحفل على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليله كانت قراءة الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبه قريبا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير».