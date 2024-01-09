أول تعليق من أحمد زاهر على ارتباط ابنته ليلى بـ هشام جمال: «ربنا يبعد عنكم العين»

حرص الفنان أحمد زاهر، على تهئنة ابنته «ليلى»، بمناسبة «قراءة فاتحتها» على الفنان والمنتج هشام جمال، والتي تمت خلال أيام قليلة ماضية.

أحمد زاهر يهنئ ابنته

ونشر أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من صور من الاحتفال، وعلق عليها: «الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تم بحمد الله قراءة فاتحة ابنتي ليلى على المنتج والفنان هشام جمال، كل التمنيات الطيبة للعروسين، وألف مبروك لحبيبة قلب بابا وروح بابا ليلى، ربنا يسعدكم ويبعد عنكم العين».

وكان الفنان والمنتج هشام جمال، أعلن على صفحته قراءة الفاتحة على الفنانة ليلة زاهر، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».