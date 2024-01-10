رسالة سابقة بين ليلى زاهر وهشام جمال تكشف السر.. هكذا بدأت قصة الحب

أعلن المُنتج هشام جمال خطبته على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وجاء الارتباط بعد صداقة قوية دامت لسنوات، بدأت بمسلسل «في بيتنا روبوت»، الذي قدمته ليلى مع جمال، وبعدها أخرج لها هشام كليب أغنيتها «كلمة أخيرة».

أغنية كلمة أخيرة، التي طرحتها «ليلى» في فبراير الماضي في عام 2023، رُبما كانت بداية طريق قصة الحب التي جمعت الثنائي، وذلك ما أوضحته تِلك الرسالة التي قررت ملك أن توجهها لهشام فور تعاونهما في الفيديو كليب، وكانت تِلك الرسالة وقتها سببًا في ترديد شائعات ارتباطهما.

وقالت ليلى في تدوينة لها عبر انستجرام: «أنا طول عمري بقول إنك دايما بتكون سبب في أي نجاح نجحته أو بنجحه في حياتي بعد ربنا، لكن المشروع ده أنا عايزة اشكرك علىه بشكل خاص قدام كل الناس لأني أول ما سمعتك الأغنية عشان اخد رأيك كنت مبسوط وفخور بيا جداً، لأنك أول واحد وقفني قدام مايك وأول لما طلبت منك إنك تخرجلي الكليب ما ترددتش للحظة رغم إنك كنت مشغول قوي ووراك 3000 حاجة ما شاء الله ومع ذلك مقصرتش معايا ولا مع الكليب لحظة، وكل حاجة خدت حقها الحمد الله وده يدل على إنك راجل محترف جداً في الشغل وعلى المستوى الإنساني أخويا و أقرب صديق ليا اللي دايماً بيشجعني و في ظهري».

وأضافت: «شكرًا يا هشام على كل لحظة اديتها للكليب ده من جوه قلبك والحمدلله الرسالة الفنية اللي انت قدمتها في الكليب وصلت لناس كتير الحمد لله شكرًا يا أجدع وأنضف أخ في الدنيا وربنا يكرمك يارب في كل أعمالك الجاية ويارب دايماً ناجح».