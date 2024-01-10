تصل إلى 3 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمحافظات

تشهد محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، وتصل في بعض المناطق إلى 3 درجات، بالتزامن مع الإعلان عن موجة من الصقيع تبدأ فجر اليوم، وتستمر عدة أيام مع رفع درجة الاستعداد القصوي في المحافظات.

و تتعرض المدن والسواحل الشمالية اليوم الأربعاء، إلى منخفض جوي جديد يتسبب في وصول درجات الحرارة لأكبر انخفاض لها منذ بدء فصل الشتاء هذا العام فيما توقعت الأرصاد الجوية استمراره عدة أيام.

طوارئ في المحافظات

وأعلنت الشبكات الوطنية للطوارئ وغرف العمليات الرئيسية في المحافظات المختلفة رفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى على رأسهم الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء وديوان محافظة الإسكندرية.

وتسجل درجات الحرارة أقل انخفاضا لها في مدن سانت كاترين في جنوب سيناء ونخل في وسط سيناء وسيوة في مطروح مسجلة 3 درجات مئوية، فيما سجلت المنيا 7 درجات وسجلت مدن أسيوط وبني سويف 8 درجات مئوية.

كما سجلت مدينة رفح في شمال سيناء، 9 درجات مئوية والوادي الجديد 10 درجات، فيما سجلت مدن القاهرة وبنها وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والسلوم والعلمين 11 درجة مئوية لتقع ضمن أكثر المدن برودة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تحذيرات من طقس اليوم في المحافظات

وحذرت المحافظات وشبكات الطوارئ من أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مع طقس مائل للبرودة وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة واضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج.

وأكدت الطوارئ على أن نشاط الرياح يعمل أيضا على زيادة الإحساس ببرودة الطقس مناشدة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة، وعدم الخروج في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل إلا لحالات الطوارئ لعدم التعرض لنزلات البرد.