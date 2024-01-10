الأمطار تضرب 16 محافظة خلال ساعات.. غزيرة على تلك المناطق

اعلنت 16 محافظة حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة، تصل إلى غزيرة احيانا، خلال ساعات من اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منخفض جوي يضرب تلك المحافظات لعدة أيام.

وتقدم «الوطن» خريطة سقوط الأمطار على المحافظات بحسب ما أعلنته غرف عمليات تلك المحافظات، والتي تبعها رفع درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع تداعيات الطقس وسقوط الأمطار المتوقعة.

أمطار غزيرة على 9 محافظات من الساحل الشمالي

وتشهد محافظات الساحل الشمالي الغربي: «مدينة الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، دمياط» بالإضافة إلى شمال الوجه البحري: «غربية، منوفية، قليوبية، الدقهلية» أمطارا بنسبة حدوث 60% تقريبًا ما يعني أنها أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة على 6 محافظات

فيما تشهد محافظات هي «الشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، شمال سيناء، جنوب سيناء» أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا.

أمطار خفيفة على القاهرة

ومن المتوقع أن تشهد القاهرة سقوط أمطار أيضا لكن بنسبة خفيفة قدرها 20% وهو أقل نسبة متوقعة خلال المحافظات المذكورة، في ظل ذلك المنخفض الجوي الذي يصاحبه صقيع أيضا.