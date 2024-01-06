حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. أمطار وشبورة على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم السبت، استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، بينما يستمر تأثير ظاهرتي الأمطار وكثافة الشبورة على عدة محافظات، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة قليلًا؛ ليصبح الطقس شديد البرودة خلال الليل على بعض المحافظات، إذ تتراوح درجة الحرارة الصغرى على أغلب الأنحاء بين 8 حتى 15 درجة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى في جميع المحافظات، فضلًا عن الظواهر الجوية المؤثرة على مدار اليوم، وتوقعات حالة الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وبحسب توقعات حالة الطقس اليوم، يسود طقس مائل للدفء طوال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما من المتوقع أن يسود طقس دافئ على أقاليم جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تنقلب الأحوال الجوية بحلول المساء ليسود طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، فيما يكون بارد على باقي الأنحاء.

الشبورة على الطرق السريعة اليوم

وحذرت إدارات المرور بمختلف المحافظات، من كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية، والسريعة التي قد تصل إلى حد ظاهرة الضباب على بعض المناطق، مما يتسبب في إعاقة وحجب الرؤية الأفقية على الطرق، مُطالبةً قائدي السيارات بتجنب السفر على الطرق السريعة خلال فترة الشبورة، والالتزام بتعليمات المرور تجنبًا لوقوع الحوادث.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ورفعت غرف عمليات محافظات ومدن السواحل الشمالية، درجة الاستعداد للقصوى، لاستقبال الأمطار، إذ من المقرر أن تشهد السواحل الشمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة، حيث تضمنت أماكن سقوط الأمطار اليوم الإسكندرية، ومرسى مطروح، والسلوم، والعديد من القرى السياحية.

درجات الحرارة اليوم بالمحافظات

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى والصغرى على جميع المحافظات، اليوم السبت، فإنّها من المقرر أن تكون كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22، والصغرى 14.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10 درجات فقط.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8 درجات فقط.

- جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 درجات فقط.